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​С 7 апреля госграницу можно будет пересечь только автотранспортом через 19 пунктов пропуска, - Госпогранслужба

Правительство усиливает ограничения на границе.

​С 7 апреля госграницу можно будет пересечь только автотранспортом через 19 пунктов пропуска, - Госпогранслужба
Фото: EPA/UPG

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь исключительно автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы

С учетом изменений с 00:00 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах временно прекращается пешеходное сообщение.

"Также напоминаем, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения. С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом", - подчеркивается в сообщении.

Исключения могут быть сделаны для эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Напомним, с 00:00 17 марта  в Украине  закрыты пункты пропуска через госграницу для международного регулярного пассажирского сообщения. Кроме того, с 00:00 16 марта закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

За сутки в Украине зафиксировано 68 новых случаев COVID-19.

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