Канцлер Австрии анонсировал смягчение карантина сразу же после Пасхи

С 1 мая по плану должны открыться все магазины, торговые центры и парикмахерские.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что сразу после католической и протестантской Пасхи - то есть с 14 апреля, власти приступят к смягчению жестких ограничительных мер в стране, введенных ранее в связи с пандемией SARS-CoV-2.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вене, передает Deutsche Welle.

По его словам, при сохранении необходимых мер предосторожности с этого числа к работе смогут приступить небольшие магазины с площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности. С 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские.

Окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля.

При этом, школы будут закрыты минимум до середины мая, а все массовые мероприятия - отменены до конца июня.

Вместе с тем, Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. В настоящий момент жители имеют право покинуть дом по четырем причинам: чтобы пойти на работу, за продуктами, чтобы помочь другим людям, а также для индивидуальных зантяий спортом на свежем воздухе.

Как сообщило 6 апреля министерство здравоохранения Австрии, число погибших от последствий COVID-19 достигло 220, инфицированы более 12 тыс. человек, выздоровели - 3463.

Напомним, Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер высоко оценил поведение граждан, которые по большей части придерживаются ограничительныхмер. По его словам, карантин в стране не соблюдают лишь около 5% граждан.

При этом за несоблюдение карантинных мер в Австрии, гражданам грозит штраф до 3,6 тыс. евро. Рестораторам, которые нарушат правила карантина, будет грозить штраф размером в 30 тыс. евро.