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Генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина

Гутерреш призвал защитить женщин, которые оказались наедине с партнером, склонным к агрессии.

Генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина
Антониу Гутерреш
Фото: EPA/UPG

На фоне карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и Covid-19, по всему миру увеличилось количество случаев домашнего насилия.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, сообщается на сайте организации.

Он записал обращение, в котором призвал защитить женщин, оказавшихся в западне в собственном доме - наедине с партнером, склонным к агрессии. 

"Насилие не ограничивается полем боя... Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности: в собственном доме", - сказал Гуттереш.

По его словам, в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

"В то же время, медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала. Работа местных групп поддержки парализована или им не хватает средств. Некоторые приюты для жертв домашнего насилия закрыты, другие переполнены", - добавил Гутерриш.

Он призвал правительства всех стран "включить предотвращение насилия против женщин и возмещение причиненного им ущерба в свои планы борьбы с COVID-19, в качестве одной из основных задач".

"Это означает, что необходимо увеличить объем финансирования онлайновых служб поддержки и организаций гражданского общества и не отказываться от судебного преследования тех, кто жестоко обращается с женщинами", - подчеркнул Гуттереш.

Напомним, экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, заявила в полицию на своего мужа после того как между ними произошла перепалка и тот дал ей пощечину. После этого полиция запретила мужчине приближаться к жене.

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