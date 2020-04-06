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От коронавируса умер священник из Залещиков

Инфекцию у него выявили еще в марте.

От коронавируса умер священник из Залещиков
Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

В Тернопольской области в понедельник от коронавируса умер 57-летний священник из города Залещики.

Об этом сообщил тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

"Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус. Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - сообщили в штабе.

Это третий летальный случай от коронавируса в Тернопольской области.

2 апреля умерла 57-летняя женщина в Козовой, а 25 марта стало известно о смерти 68-летнего жителя Монастырисского района. 9 марта этот мужчина был на похоронах в селе Швейков, где также находился умерший сегодня священник из Залещиков.

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