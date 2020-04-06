Футболист сборной Англии угодил в секс-скандал, устроив вечеринку на карантине

Коллега украинца Александра Зинченко по амплуа и клубу – крайний защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер в условиях карантина, действующего в Великобритании с 23 марта, весело провел время в компании друга и двух девушек легкого поведения, сообщает L’Equipe.

При этом девушки прибыли к Уокеру в районе 11 часов вечера и провели в компании Кайла и его друга 3 часа, получив за эскорт-услуги 2,2 тыс. фунтов, уточняет издание.

В "Манчестер Сити" отреагировали на ситуацию, заявив о начале расследования, которое может привести к штрафу игрока.

Стоит отметить, что сам Уокер несколькими часами позже дал интервью, в котором призывал людей соблюдать карантин.

После опубликованной информации защитник "горожан" решил извиниться за вечеринку.

"Понимаю, что являюсь образцом для подражания и не могу позволить себе такое поведение в качестве профессионального футболиста. Хочу извиниться перед близкими, клубом и болельщиками за то, что подвел их", - цитирует издание интервью 29-летнего Уокера пресс-службе чемпионов Англии.