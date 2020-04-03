УЕФА возмущен решением Бельгии досрочно завершить чемпионат

Организация надеется, что примеру Лиги Жюпилер не последуют другие чемпионаты.

Накануне в Бельгии приняли, пока еще неофициальное решение завершить чемпионат и не ждать возможности его доиграть, а чемпионский титул получил клуб украинца Эдуарда Соболя - "Брюгге", который уверенно лидировал в таблице.

Сообщается, что УЕФА остался крайне недоволен решением Бельгийской футбольной ассоциации немедленно остановить чемпионат и выразил надежду, что другие футбольные первенства не последуют примеру Лиги Жюпилер и будут доиграны.

"У нас была идея одновременного завершения всех турниров, чтобы лиги возобновили свои чемпионаты и завершили их летом по спортивному принципу", - цитирует заявление представителя УЕФА Voetbal International.

При этом издание отмечает, что УЕФА может ввести санкции в отношении бельгийских клубов, вплоть до исключения от участия в еврокубках.

Ожидается, что примеру Бельгии могут последовать другие чемпионаты среднего уровня, тогда как ведущие лиги, учитывая большие телевизионные контракты и высокие зарплаты игроков, будут стремиться, чтобы закончить сезон.