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Все 10 футболистов "Валенсии", заразившиеся коронавирусом, выздоровели

В раздевалке Valencia CF больше нет коронавируса.

&quot;Валенсия&quot;
Фото: JML
"Валенсия"

Второй тест на коронавирус у десяти игроков "Валенсии" дал отрицательный результат, сообщает Superdeporte.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились 10 футболистов и 15 сотрудников испанского клуба.

Впрочем, у некоторых членов персонала "Валенсии" тест все же оказался положительным, уточняет издание.

"Валенсия" стала одним из первых клубов в Испании, который сообщил о заражении коронавирусом своих игроков. Источником заражения мог стать первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" (1:4), сыгранный в Милане.

Италия больше всех в Европе пострадала от COVID-19, а на игре присутствовало более 40 тыс. болельщиков.

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