Форвард сборной Украины вылечился от коронавируса

Фото: Александр Осипов Вячеслав Бобров

Форвард сборной Украины и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров, который первый из украинских спортсменов сдал положительный тест на COVID-19, вылечился от коронавируса.

Накануне баскетболиста выписали из медучреждения, об этом в своем Facebook сообщила главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко.

"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и положено настоящему спортсмену - быстро поправился".

Отметим, что раннее 27-летний спортсмен предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда направлялся в Украину из Испании.