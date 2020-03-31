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В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса

Протокол основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте.

В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса
Фото: EPA/UPG

В Винницкой области официально утвердили собственный протокол лечения COVID-19. Государственный протокол для лечения больных коронавирусом пока в стадии разработки.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

По словам врача-инфекциониста Ларисы Мороз, сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой, который основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Протокол предполагает медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как отметила Лариса Мороз, для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса, вызывающего COVID-19, входит часть генома вируса имуннодефицита человека.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19.

Переговоры о закупке препарата с действующим веществом гидроксихлорохин проводят, в частности, с Индией.

Хлорохин - синтетический антималярийный и антиревматический препарат, который еще в 1934 году синтезировал немецкий учений из компании Bayer.

В Украине было зарегистрировано это лекарство под другим торговым названием, но термин его регистрации истек в 2014 году. Потому сейчас купить его невозможно.

По состоянию на утро 31 марта Минздрав сообщал о 36 случаях коронавируса в Винницкой области.

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