В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса

В Винницкой области официально утвердили собственный протокол лечения COVID-19. Государственный протокол для лечения больных коронавирусом пока в стадии разработки.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.
По словам врача-инфекциониста Ларисы Мороз, сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.
"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой, который основан на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.
Французские медики заявляют об успехах в лечении коронавируса препаратом против малярии, изобретенным 70 лет назад
Протокол предполагает медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.
Как отметила Лариса Мороз, для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса, вызывающего COVID-19, входит часть генома вируса имуннодефицита человека.
Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19.
Переговоры о закупке препарата с действующим веществом гидроксихлорохин проводят, в частности, с Индией.
Хлорохин - синтетический антималярийный и антиревматический препарат, который еще в 1934 году синтезировал немецкий учений из компании Bayer.
В Украине было зарегистрировано это лекарство под другим торговым названием, но термин его регистрации истек в 2014 году. Потому сейчас купить его невозможно.
По состоянию на утро 31 марта Минздрав сообщал о 36 случаях коронавируса в Винницкой области.