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В Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 645-ти, 17 больных скончались

За сутки подтвердили 96 новых случаев COVID-19.

В Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 645-ти, 17 больных скончались
Лікарня San Giovanni Bosco, Турин, 27 березня 2020
Фото: EPA/UPG

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

17 инфицированных скончались, 10 - выздоровели.

Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Коронавірус_інфо.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Среди выздоровевших - пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей, сообщает ЦОЗ.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию. 193 из них пока исследуются.

По состоянию на утро число инфицированных коронавирусом в стране составляло 549. Сообщалось о 13 летальных случаях и 8 выздоровевших.

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