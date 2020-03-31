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"Укрзализныця" будет бесплатно возить медиков на служебных поездах

Программа действует с 31 марта. 

"Укрзализныця" будет бесплатно возить медиков на служебных поездах
Фото: Lb.ua

"Укрзализныця" с 31 марта начинает перевозку медицинских сотрудников на своих служебных поездах. Все расходы будет оплачивать компания, проезд для медиков бесплатный, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Обеспечение постоянной работы экономики, поддержка критических сфер для социальной защиты граждан - общее задание для нас всех сегодня. "Укрзализныця", как самый большой перевозчик в государстве и ответственный бизнес, с сегодняшнего дня организовывает бесплатную перевозку медицинских сотрудников на своих служебных поездах", - сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек.

Предварительный перечень маршрутов и количество мест были рассчитаны на основании местных органов власти.Основанием для проезда медика является его служебное удостоверение или другой документ, который подтверждает работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в том числе маски или респиратора и перчаток. 

Расписание служебных поездов будет предоставляться органам местной власти для информирования сотрудников медучреждений.

Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по номера горячей линии "Укрзализныци" - 0800503111 и в мессенджере официальной страницы компании в Facebook.

Напомним, министерство здравоохранения Украины и Uber договорились о перевозке медиков Киева на шаттлах во время карантина.

Ранее Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке врачей во время карантина. Услуга доступна во всех городах, где работает Uber.

Также к этой инициативе присоединилась служба такси Bolt. Позднее к этой инициативе присоединилось такси Opti - его услуги доступны медикам в 6 городах. 

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