"Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему".

Бывший чемпион мира в по боксу супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к украинцам.

Ролик опубликовал в фейсбуке его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип - если ты дома, значит ты защищен. Улетев еще до всплеска пандемии, я сегодня нахожусь за пределами Украины и к сожалению вынужден остаться здесь. Но мысленно я с вами, на родине", - сказал Владимир.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса сегодня сложная во всем мире, а особенно в США.

"Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день. Даже здесь (в США, - ред.) не хватает элементарного - масок, средств дезинфеции... В Нью-Йорке, например, сегодня развернули полевой госпиталь в Центральном парке", - отметил Владимир Кличко.

"Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И первое что нам нужно соблюдать - это меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему защитить вас, защитить город. И поверьте, когда вам говорят: "останьтесь дома", это означает - "останьтесь дома и обезопсьте себя", иначе масштабы масштабы ситуации будут катастрофическими", - подчеркнул он.

Напомним, ранее мэры нескольких итальянских городов записали видеообращения, в которых эмоционально раскритиковали жителей за несоблюдение карантина.