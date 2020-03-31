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Владимир Кличко призвал киевлян соблюдать карантин

"Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему".

Владимир Кличко призвал киевлян соблюдать карантин
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира в по боксу супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к украинцам.

Ролик опубликовал в фейсбуке его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья, в нынешнем кризисе и вызове, через который проходит практически весь мир, есть главный и простой принцип - если ты дома, значит ты защищен. Улетев еще до всплеска пандемии, я сегодня нахожусь за пределами Украины и к сожалению вынужден остаться здесь. Но мысленно я с вами, на родине", - сказал Владимир.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса сегодня сложная во всем мире, а особенно в США.

"Вирус распространяется и бушует с огромной прогрессией. Приняты строгие ограничительные меры. Много заболевших и, увы, много умерших. Их количество растет каждый день. Даже здесь (в США, - ред.) не хватает элементарного - масок, средств дезинфеции... В Нью-Йорке, например, сегодня развернули полевой госпиталь в Центральном парке", - отметил Владимир Кличко.

"Я не хочу, чтобы Украину беда коснулась в таком масштабе. И первое что нам нужно соблюдать - это меры предосторожности и ограничения. Я знаю, что мэр Киева сегодня делает все, чтобы город не был охвачен вирусом. Помогите ему защитить вас, защитить город. И поверьте, когда вам говорят: "останьтесь дома", это означает - "останьтесь дома и обезопсьте себя", иначе масштабы масштабы ситуации будут катастрофическими", - подчеркнул он.

Напомним, ранее мэры нескольких итальянских городов записали видеообращения, в которых эмоционально раскритиковали жителей за несоблюдение карантина.

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