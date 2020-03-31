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За сутки в Киеве еще у пятерых человек подтвердили коронавирус

Всего в столице инфицированных COVID-19 - 107 человек.

За сутки в Киеве еще у пятерых человек подтвердили коронавирус
Фото: facebook/Mysh Mark

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у пятерых человек, всего в столице инфицированных COVID-19 - 107 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении.

"За минувшие сутки в Киеве вирус затронул еще пятерых человек", - сказал он.

Также мэр сообщил, что в столице начали проверять на коронавирус пациентов с диагнозом "пневмония".

"Мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом "воспаление легких", потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких", - сказал Кличко.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус.

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