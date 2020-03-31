На границе с Россией обнаружили двух нарушителей самоизоляции

Двоое граждан Украины и направились на выезд из страны.

На границе с Российской Федерацией, в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка", сотрудники Госпогранслужбы снова обнаружили нарушителей карантина.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Двое граждан Украины, 1982 и 1964 годов рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и направились на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении.

О нарушителях пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции, котоыре составилив отношении них административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Напомним, ранее несколько эвакуированных граждан сбежали с обсервации в киевских гостиницах.

Как сообщалось, Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных.