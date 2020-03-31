В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
ГлавнаяОбществоЖизнь

На границе с Россией обнаружили двух нарушителей самоизоляции

Двоое граждан Украины и направились на выезд из страны.

На границе с Россией обнаружили двух нарушителей самоизоляции
Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Российской Федерацией, в пунктах пропуска "Юнаковка" и "Плетеневка", сотрудники Госпогранслужбы снова обнаружили нарушителей карантина.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Двое граждан Украины, 1982 и 1964 годов рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и направились на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении.

О нарушителях пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции, котоыре составилив отношении них административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Напомним, ранее несколько эвакуированных граждан сбежали с обсервации в киевских гостиницах.

Как сообщалось, Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан. Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также