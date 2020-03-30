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Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан

Эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом. 

Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан
Фото: Макс Требухов

Кабмин поддержал усиление карантинных мер из-за коронавируса, которые были инициированы Минздравом. 

Принятое постановление предусматривает, что лица, которые контактировали с больными коронавирусом или сами болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации, обязаны находиться в самоизоляции. Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook. 

Те, кто вернулся из стран или регионов с местной передачей вируса, подлежат обязательной обсервации на протяжении двух недель. В Мининфраструктуры уточнили, что эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом, потому и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней после пересечения государственной границы. Они должны находиться в специализированных учреждениях.  

Все областные госадминистрации и КГГА должны обеспечить обустройство таких специальных учреждений для организации обсервации, транспортировку к ним и медицинское наблюдение за теми, кто будет в них проживать. 

"Кроме того, постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации", - говорится в сообщении. 

Напомним, что по данным журналиста канала СТБ Виталия Глаголы, эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые вечером 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", сопротивлялись обсервации и вырывались домой.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключил усиления мер контроля за соблюдением 14-дневной обсервации для прибывших из-за границы граждан.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан.

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