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Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)

Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест.

Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)
Ивано-Франковская областная инфекционная больница
Фото: report.if.ua

Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников - 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).

Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.

Определенные министерством больницы предназначены для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не должны обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения, так как это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38 и не сбивается, затрудненное дыхание - звонить 103.

Код ЄДРПОУ

Назва закладу

Область

1982502

КНП "Вінницька центральна районна клінічна лікарня" Вінницької районної ради

Вінницька

1982525

КНП "Жмеринська центральна районна лікарня" Жмеринської районної ради

Вінницька

1982554

КНП "Калинівська центральна районна лікарня" Калинівської районної ради

Вінницька

1982591

КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могілів-Подільської міської ради

Вінницька

1982666

КНП "Тростянецька центральна районна лікарня"

Вінницька

1982695

КНП "Хмільницька центральна районна лікарня" Хмільницької районної ради

Вінницька

5484126

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

Вінницька

33868196

КНП "Шаргородська центральна районна лікарня" Шаргородської районної ради Вінницької області

Вінницька

34004453

КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради"

Вінницька

35814729

КНП "Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради"

Вінницька

1982940

КНП Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Ковельської міської ради Волинської області "Ковельська центральна районна лікарня"

Волинська

1983016

КНП "Нововолинська центральна міська лікарня"

Волинська

1983163

КНП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради

Волинська

3398983

КНП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради

Волинська

3399089

КНП "Луцький клінічний пологовий будинок"

Волинська

21751226

КНП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" Волинської обласної ради

Волинська

37271416

КНП "Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради "

Волинська

38856054

КНП "Ківерцівське районне територіальне медичне об'єднання" Ківерцівської районної ради

Волинська

1280527

КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради

Дніпропетровська

1984441

КНП "Міська клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради

Дніпропетровська

1984624

КНП "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради

Дніпропетровська

1984659

КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міської ради

Дніпропетровська

1985127

КНП "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради

Дніпропетровська

1985423

КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради"

Дніпропетровська

1985995

КНП "Криворізька міська лікарня №7" Криворізької міської ради

Дніпропетровська

1986115

КНП "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради

Дніпропетровська

1987273

КНП "Новомосковська центральна міська лікарня" Новомосковської міської ради"

Дніпропетровська

1987416

КНП "Першотравенська міська лікарня" Першотравенської міської ради

Дніпропетровська

1989160

КНП "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради"

Дніпропетровська

5411245

КНП Кам'янської міської ради "Міська лікарня №7"

Дніпропетровська

1989728

КНП "Великоновосілківська центральна районна лікарня"

Донецька

1989763

КНП "Волноваська центральна районна лікарня"

Донецька

1990648

КНП "Перинатальний центр м. Маріуполь"

Донецька

1990217

КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут"

Донецька

1990418

КНП "Центральна міська лікарня" м. Торецька

Донецька

1990654

КНП Маріупольської Міської Ради "Маріупольська міська лікарня №4 ІМ. І.К. Мацука"

Донецька

1990660

КНП Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня Швидкої медичної допомоги"

Донецька

1990756

КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради"

Донецька

1990810

КНП "Міська лікарня №3" Краматорської міської ради

Донецька

3096940

КНП "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка"

Донецька

31338129

КНП "Інфекційна лікарня м. Мирноград"

Донецька

42170577

КНП "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ"

Донецька

5480826

КУ "Маріупольська міська лікарня №9 - медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту"

Донецька

1991671

КНП "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради

Житомирська

1991731

КНП "Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна" Коростишівської районної ради

Житомирська

1991754

КНП "Любарська центральна районна лікарня" Любарської районної ради

Житомирська

1991783

КНП "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради

Житомирська

1991820

КНП "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання"

Житомирська

1991872

КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради

Житомирська

1991961

КНП "Чуднівська центральна районна лікарня"

Житомирська

1992015

КНП "Бердичівська МЛ" Бердичівської міської ради

Житомирська

1992050

КНП "Коростенська Центральна міська лікарня Коростенської міської ради"

Житомирська

2774119

КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня"

Житомирська

42435766

КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради

Житомирська

42788614

КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради

Житомирська

1992156

КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія новака Закарпатської обласної ради”

Закарпатська

1992268

КНП “Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної ради

Закарпатська

1992430

КНП "Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області"

Закарпатська

1992506

КНП "Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області"

Закарпатська

1992587

КНП "Іршавська районна лікарня" Іршавської районної ради Закарпатської області

Закарпатська

1992682

КНП "Тячівська районна лікарня" Тячівської районної ради

Закарпатська

1992819

КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради

Закарпатська

1992831

КНП "Мукачівська центральна районна лікарня"

Закарпатська

26098930

КНП “Обласний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної ради

Закарпатська

26464978

КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради

Закарпатська

38802040

КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради

Закарпатська

43221703

КНП "Хустська ЦРЛ ім. Віцинського Остапа Петровича" Хустської районної ради Закарпатської області

Закарпатська

1992908

КНП "Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Василівської районної ради Запорізької області

Запорізька

1992914

КНП "Вільнянська районна багатопрофільна лікарня" Вільнянської районної ради

Запорізька

1992953

КНП "Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Оріхівської районної ради Запорізької області

Запорізька

1992972

КНП "Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Пологівської районної ради Запорізької області

Запорізька

1992989

КП "Приморська центральна районна лікарня" Приморської районної ради Запорізької області

Запорізька

1993032

КНП "Якимівська центральна районна лікарня" Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області

Запорізька

2005131

КНП "Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області

Запорізька

5395687

КНП "Пологовий будинок №4" Запорізької міської ради

Запорізька

5498648

КНП "Міська лікарня №2" Запорізької міської ради

Запорізька

5498683

КНП "Міська лікарня №6" Запорізької міської ради

Запорізька

5498694

КНП "Міська лікарня №9" Запорізької міської ради

Запорізька

5498720

КНП "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області

Запорізька

5498789

КНП "Міська дитяча лікарня №5" Запорізької міської ради

Запорізька

5498849

КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

Запорізька

35535544

КНП "Міська лікарня №7" Запорізької міської ради

Запорізька

39029713

КНП Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання"

Запорізька

41477873

КП "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради

Запорізька

41955911

КП "Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Веселівської селищної ради

Запорізька

42594137

КНП "Спеціалізована медико-санітарна частина" Енергодарської міської ради Запорізької області

Запорізька

1993291

КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради"

Івано-Франківська

1993305

КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківська

1993322

КНП "Міська клінічна лікарня № 1 Івано-франківської міської ради

Івано-Франківська

1993428

КНП "Городенківська центральна районна лікарня" Городенківської районної ради

Івано-Франківська

1993457

КНП "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської районної ради Івано-Франківської області

Івано-Франківська

1993546

КНП "Косівська центральна районна лікарня" Косівської районної ради Івано-Франківської області

Івано-Франківська

1993575

КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської районної ради

Івано-Франківська

1993612

КНП "Рожнятівська центральна районна лікарня" Рожнятівської районної ради

Івано-Франківська

2009637

КНП " Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради"

Івано-Франківська

25596594

КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської районної ради

Івано-Франківська

1993664

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

1993730

КНП "Київський міський пологовий будинок №5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

1994095

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

4350694

КНП "Київська міська дитяча клінічна №1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

5496796

КНП "Київський міський пологовий будинок №3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

25680295

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

30212155

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Київ

1994385

КНП Васильківської районної ради “Васильківська центральна районна лікарня”

Київська

1994422

КНП "Яготинська центральна районна лікарня" Яготинської районної ради

Київська

1994451

КНП Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"

Київська

1994497

КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної та Броварської міської ради

Київська

1994592

КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківська міська лікарня №3”

Київська

1994617

КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківський пологовий будинок”

Київська

1994669

КНП "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради"

Київська

24880520

КНП Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1"

Київська

34019061

КНП Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня №2"

Київська

1994942

КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"

Кіровоградська

1995143

КНП "Добровеличківська центральна районна лікарня" Добровеличківської районної ради Кіровоградської області

Кіровоградська

1995203

КНП "Маловисківська центральна районна лікарня"

Кіровоградська

5493838

КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради

Кіровоградська

5493846

КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"

Кіровоградська

1983683

КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради Луганської області

Луганська

1983714

КНП "Старобільське районне територіальне медичне об'єднання" Старобільської районної ради Луганської області

Луганська

5401658

КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня"

Лисичанської міської ради Луганської області

Луганська

37336064

КНП "Біловодська багатопрофільна лікарня" Біловодської селищної ради Луганської області

Луганська

37747995

КНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Сєвєродонецької міської ради Луганської області

Луганська

1984263

КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"

Львівська

1996326

КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня»

Львівська

1996958

КНП "Стрийська центральна міська лікарня"

Львівська

1997248

КНП Сокальської районної ради Львівської області "Сокальська центральна районна лікарня"

Львівська

1997645

КНП "8-А міська клінічна лікарня м.Львова"

Львівська

1998147

КНП Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"

(центр легеневого здоров'я)

Львівська

1998161

КНП Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи"

Львівська

13821460

КНП "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради

Львівська

22398210

КНП Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня"

Львівська

41045137

КНП «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради

Львівська

1998319

КНП "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської районної ради Миколаївської області

Миколаївська

5483078

КНП Миколаївської міської ради "Міська лікарня №1"

Миколаївська

5483138

КНП Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №1"

Миколаївська

43443474

КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради

Миколаївська

1982146

КНП "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради"

Одеська

1982212

КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області

Одеська

1998803

КНП "Подільська міська лікарня Подільської міської ради"

Одеська

1999023

КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради

Одеська

5446427

КНП "Пологовий будинок №2" Одеської міської ради

Одеська

21008313

КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської обласної ради"

Одеська

26418688

КНП Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"

Одеська

1999218

КНП "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради

Полтавська

1999299

КНП Карлівська ЦРЛ ім. Л. В. Радевича

Полтавська

1999307

КНП "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної ради Полтавської області

Полтавська

1999359

КНП Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради

Полтавська

1999388

КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради

Полтавська

1999402

КНП "Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради

Полтавська

1999483

КНП "Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області"

Полтавська

1999626

КНП "Лікарня інтенсивного лікування I рівня м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області"

Полтавська

1999655

КП "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

Полтавська

1999661

КП Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради

Полтавська

5385571

КНП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"

Полтавська

41318879

КНП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"

Полтавська

1999796

КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради

Рівненська

1999842

КНП "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради

Рівненська

1999907

КНП "Костопільська центральна районна лікарня" Костопільської районної ради

Рівненська

2000085

КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради

Рівненська

37624798

КНП "Дубенська центральна районна лікарня" Дубенської районної ради

Рівненська

1981477

КНП "Роменська центральна районна лікарня"

Сумська

1981508

КНП "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради

Сумська

1981514

КНП "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради

Сумська

2000334

КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради

Сумська

2007489

КНП Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня"

Сумська

2007532

КНП Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова"

Сумська

2007549

КП "Кролевецька центральна районна лікарня" Кролевецької районної ради

Сумська

5481004

КНП Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер"

Сумська

36897937

КНП Сумської обласної ради "Обласний клінічний перинатальний центр"

Сумська

2000435

КНП "Бережанська центральна районна лікарня" Бережанської районної ради

Тернопільська

2000493

КНП "Борщівська районна лікарня" Борщівської районної ради

Тернопільська

2000547

КНП "Бучацька центральна районна лікарня" Бучацької районної ради

Тернопільська

2000582

КНП "Гусятинська комунальна районна лікарня" Гусятинської районної ради

Тернопільська

2000659

КНП "Заліщицька центральна районна лікарня" Заліщицької районної ради

Тернопільська

2000792

КНП "Козівська центральна районна лікарня" Козівської районної ради

Тернопільська

2000866

КНП ,,Почаївська районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської області

Тернопільська

2000903

КНП "Лановецька центральна районна лікарня"

Тернопільська

2000961

КНП ,,Скалатська комунальна районна лікарня” Скалатської міської ради

Тернопільська

2000984

КНП "Підволочиська центральна районна лікарня" Підволочиської районної ради

Тернопільська

2001185

КНП "Чортківська центральна комунальна районна лікарня" Чортківської районної ради

Тернопільська

2001297

КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"

Тернопільська

2001311

КНП ,,Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради (4 корпус)

Тернопільська

2001328

КНП ,,Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради

Тернопільська

4528442

КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"

Тернопільська

14030985

КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань” Тернопільської обласної ради

Тернопільська

35492401

КНП ,,Тернопільський обласний перинатальний центр ,,Мати і дитина”

Тернопільська

36338715

КНП "Монастириська центральна районна лікарня" Монастириської районної ради

Тернопільська

2001759

КНП "Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х. Гельферіха" Харківської міської ради

Харківська

2002380

КНП "Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка" Чугуївської районної ради Харківської області

Харківська

2003787

КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради

Харківська

2002701

КНП "Красноградська центральна районна лікарня"

Харківська

2002730

КНП "Первомайська центральна районна лікарня"

Харківська

2002859

КНП "Валківська центральна районна лікарня"

Харківська

2002990

КНП "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області

Харківська

2003178

КНП "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради Харківської області

Харківська

2003534

КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня"

Харківська

2003570

КНП Харківської обласної ради „Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення“

Харківська

2003600

КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня"

Харківська

2003652

КНП Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня"

Харківська

2003770

КНП "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради

Харківська

2003793

КНП Балаклійської районної ради Харківської області "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня"

Харківська

2003899

КНП "Богодухівська центральна районна лікарня" Богодухівської районної ради

Харківська

40199749

КНП "Лозівське територіальне медичне обєднання" Лозівської міської ради Харківської області

Харківська

42582687

КНП "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Куп'янської міської ради Харківської області

Харківська

2003913

КНП "Бериславська центральна районна лікарня"

Херсонська

2003971

КНП "Генічеська центральна районна лікарня" Генічеської районної ради Херсонської області

Херсонська

2003988

КП "Голопристанська центральна районна лікарня"

Херсонська

2004025

КНП "Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради"

Херсонська

2004060

КНП "Скадовська центральна районна лікарня"

Херсонська

2004083

КНП "Олешківська центральна районна лікарня"

Херсонська

2004108

КНП "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка"

Херсонська

2004120

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних"

Херсонська

5396876

КНП "Херсорнська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського"

Херсонська

26083704

КНП "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського" ХОР

Херсонська

2004255

КНП "Дунаєвецька центральна районна лікарня"

Хмельницька

2004410

КНП "Славутська центральна районна лікарня”ім. Ф.М. Михайлова Славутської районної ради Хмельницької області

Хмельницька

2004752

КНП "Хмельницька інфекціна лікарня" Хмельницької міської ради

Хмельницька

2004976

КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"

Черкаська

2005036

КНП "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради

Черкаська

2005303

КНП "Золотоніська центральна районна лікарня"

Черкаська

2005484

КНП "Черкаська центральна районна лікарня Черкаської районної ради"

Черкаська

2005496

КНП "Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С.Коломійченків Шполянської районної ради"

Черкаська

2005585

КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"

Черкаська

1110972

КНП "Міська лікарня №1" Чернівецької міської ради

Чернівецька

2005674

КНП "Кельменецька центральна районна лікарня" Кельмненцької районної ради

Чернівецька

2005680

КНП "Кіцманська центральна районна лікарня" Кіцмвнської районної ради

Чернівецька

2005705

КНП Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня"

Чернівецька

2005832

КНП "Новоселицька районна лікарня" Новоселицької районної ради

Чернівецька

2005852

КНП "Сокирянська районна лікарня" Сокирянської районної ради

Чернівецька

2005869

КНП "Сторожинецька центральна районна лікарня" Старожинецької районної ради

Чернівецька

2005875

КНП "Хотинська районна лікарня" Хотинської районної ради

Чернівецька

43288621

КНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня"

Чернівецька

43291042

КНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"

Чернівецька

2006277

КНП Козелецької районної ради "Козелецька районна лікарня"

Чернігівська

2006544

КНП "Чернигівська центральна районна лікарня" Чернигівської районної ради Чернигівської області

Чернігівська

2006604

КНП "Чернигівська обласна дитяча лікарня" Чернигівської обласної ради

Чернігівська

2006610

КНП "Пологовий будинок Чернигівської міської ради"

Чернігівська

2774125

КНП "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради Чернигівської області

Чернігівська

14233274

КНП "Чернигівська міська лікарня №2" Чернигівської міської ради

Чернігівська

34549336

КНП "Прилуцька центральна міська лікарня"

Чернігівська
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