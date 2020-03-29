Депутат Запорожского облсовета подхватил коронавирус

Депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук в субботу.

“Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице”, - сообщил Фукс.

Депутат также написал, что "коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится".

Напомним, по официальным данным Минздрава в Запорожской области зафиксировали 11 случаев инфицирования SARS-COV-2. Одна женщина, которая привезла болезнь из Египта, выздоровела, 28 марта ее выписали из больницы.

Всего в Украине по состоянию на утро воскресенья зарегистрировано 418 больных коронавирусом.