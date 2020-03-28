В Тернопольской области коронавирус обнаружили у годовалого ребенка, он в реанимации

Всего в области подтверждено 43 случая COVID-19.

В Тернопольской области коронавирус обнаружили у ребенка, которому 1,5 года. Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Ребенка госпитализировали в Тернопольскую городскую детскую больницу.

"В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, из Кременецкого района. У него подтвердили COVID-19. Состояние ребенка - тяжелое стабильное, подтверждена пневмония", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятным источником инфицирования является родственник, который вернулся из Польши.

Отметим, это первый диагностированный случай коронавируса в Кременецком районе, который граничит с Ровенской областью. Ранее COVID-19 обнаружили в Залещицком, Бучачском и Монастырском районах, граничащих с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.

Всего в Тернопольской области по состоянию на утро 28 марта подтверждено 43 случая коронавирусной болезни.