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В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса

Черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 5 пациентов.

В Черновицкой области зафиксировали 59 случаев коронавируса
Фото: ajansspor.com

В Черновицкой области в пятницу, 27 марта, лабораторно подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 59 человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Это преимущественно люди старшего возраста. Большинство из них были инфицированы родными, которые вернулись из-за границы", - заявил глава ОГА.

Также Осачук отметил, что 27 марта один из заразившихся коронавирусом выздоровел. Это житель села Колинковцы. Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 5 пациентов.

По официальной статистике Минздрава, по состоянию на утро 27 марта в Черновицкой области было подтверждено 47 случаев COVID-19, в т. ч. 1 летальный.

Вечером в пятницу, по данным Центра общественного здоровья, число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 310. Раскладку по областям Минздрав не предоставил.

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