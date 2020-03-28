С начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - Криклий

После введения в Украине карантина из-за коронавируса из-за границы удалось вернуть 100 тысяч граждан.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С начала карантина вместе с МИД мы вернули домой 100 тыс. граждан. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику - мы это сделали. Спасибо авиакомпаниями, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой. Еще около 9 тыс. человек заявили о желании вернуться домой, остаются за рубежом", - написал министр в фейсбуке.

По его словам, несмотря на закрытие границы в ночь на 28 марта, те рейсы, которые начаты 27 марта и завершаются после 00:00 часов 28 марта, Украина примет.

Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.

"МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Будет работать программа "Защита". По поручению Президента для людей, которые хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое предусматривает обсервацию", - добавил министр инфраструктуры.

Накануне МИД сообщал, что почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям.

Как сообщалось, с 28 марта авиасообщение окончательно прекращается. В Украину можно будет попасть только на автомобиле или пешком.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 24 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).