С 28 марта в Украину можно будет попасть только на автомобиле или пешком

С 28 марта украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле или пешком.

Об этом говорится в разъяснениях Министерства иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский во время обращения 26 марта заявил, что "до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", и пообещал, что о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты и диаспора.

На следующий день в МИД уточнили, что при необходимости границу все же можно будет пересечь.

Список пунктов пропуска для автомобильного транспорта и пешего перехода обнародован на сайте Госпогранслужбы.

Авиарейсы, даже нерегулярные, с 28 марта прекращаются.

МИД советует гражданам, застрявшим за границей, оставаться на связи с посольством или консульством.

"Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы «Защита в (название города / страны)» в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах вашего пребывания. Правительство Украины будет помогать вам с возвращением домой, когда в стране вашего пребывания стабилизируется эпидемиологическая ситуация, а также при наличии способности Минздрава обеспечить вам надлежащие условия контроля и обсервации по возвращении в Украину", - сказано в заявлении.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 24 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).