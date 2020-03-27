Тривога за коронавірусний стабілізаційний Держбюджет на «ручняку»

Дякуючи зусиллям об’єднаного місцевого самоврядування, трішки привідкриємо завісу щодо змін до Державного бюджету , котрі вноситимуться вже завтра до Верховної Ради, та підходів щодо стабілізаційного фонду.

Для того всім зацікавленим рекомендую скачати ось це:

Пропозиції щодо додаткової потреби у видатках Державного бюджету на 2020 рік або куди підуть додаткові 150,7 млрд грн.

Вартує трішки детальніше усім придивитися кого ж все-таки «вріжуть» по Державному бюджету. Пропозиції щодо змін видаткової частини Державного бюджету України на 2020 рік – або де урізати 55, 3 млрд грн.

А також проект Закону України, де описується стабілізаційний фонд.

Отже, на боротьбу з коронавірусом – 86,7 млрд грн. для МОЗу і 5,9 млрд грн. для НСЗУ. І тут, напевно, вартує написати слово «ЛИШЕ» 92,6 млрд грн. Так що – без жодного додаткового шансу медичній реформі, котра стартує 1 квітня 2020 року, за що відверто шкода. Але, повертаючись до питання боротьби з коронавірусом, на тлі збільшення видатків на соцзахист на 31,6 млрд грн. і місця, котре знайшлося на інші видатки в розмірі 26,5 млрд грн., це не так вже й багато.

Після ознайомлення, у кого планують зрізати 55,3 млрд грн., враження дійсно гнітючі. Весь розвиток у вигляді ДФРРу, НУШу, доріг і ще багато чого зрізається. Усі довгоочікувані ремонти у садочках, школах та найгірше – лікарнях.

Щодо самого стабілізаційного фонду. Величезний розмір – 124,719 млрд грн породжує не надію, а тривогу за його використання. Тут і недовіра до МОЗу у нинішньому складі більш, ніж проглядається – розпорядник коштів Мінфін. І кошти ділитимуть за поданням не власне медиків, а за погодженням Бюджетного комітету Верховної Ради (нагадався слоган «Слуг народу»: «Приберемо народних депутатів з комісій по ДФРР!»).

Надія на відновлення капітальних видатків з тексту закону про стабфонд, може, і справді десь там вбачається. Але точно неприховано проглядається повний «ручняк» з їх використання. Судячи з усього – задля «надійного керівництва» рейтингами Президента і власне партії влади напередодні місцевих виборів.

До речі, про місцеві вибори. Очевидно, що чинна влада прогнозує настільки катастрофічне падіння рейтингів, що навіть готові їх елегантно відмінити. Це ж просто – вартує лише зарізати фінансування на їх проведення до кращих часів.

Знаю, що обговорюється ще безліч «революційних пропозицій» стосовно місцевих бюджетів, підходів до нарахування ПДФО, котрі зачіпають місцеве самоврядування, без жодного представника чи фахівця з даного напрямку. Дуже буде шкода, коли, прикриваючись боротьбою з коронавірусом, зусилля парламентської більшості будуть скеровані у неправильному напряму, бо рейтинги – понад усе.

Фахівцям від бюджетної системи, а головне – народним депутатам варто проаналізувати і весь пакет наявних «турбо» пропозицій – бо ж сайти Кабміну, Верховної Ради вже вразив коронавірус і там ви нічого не знайдете.

Від себе ж, видається, що кілька днів на доопрацювання, зміну підходів до всього, що не стосується виділення коштів на безпосередню боротьбу з коронавірусом, з додатковим підсиленням спроможності медичної системи України би не завадили.

#будьмо_здорові, і то не лише фізично.