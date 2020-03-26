Нардеп: Кабмин предложил поправки в бюджет с ростом дефицита на 200 млрд гривен

Доходы снизятся на 115 млрд гривен, расходы вырастут на 96 млрд.

Кабинет министров предложил Верховной Раде уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд гривен и увеличить расходы на 96 млрд гривен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" со ссылкой на проект поправок, разосланный фракциям ночью.

"Кабмин предложил ВР изменения в госбюджет. Среди прочего, они предлагают: уменьшить доходы ГБ на 115 млрд гривен, увеличить расходы на 96 млрд гривен. Соответственно, дефицит ГБ увеличится на 202 млрд гривен, или почти в 4 раза", - написал депутат в фейсбуке.

Сейчас дефицит госбюджета-2020 предусмотрен на уровне 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен.

Покрыть возросший дефицит предлагается за счет внутренних заимствований на 147 млрд гривен и внешних на 131 млрд гривен.

Также предлагается создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд гривен, "который будет распределять Кабмин практически в ручном режиме".

Напомним, что доходы госбюджета-2020 сейчас установлены на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.