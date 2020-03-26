С начала карантина Киберполиция обнаружила 139 случаев мошенничества на продаже масок и антисептиков

В связи с эпидемической ситуацией в Украине активизировались мошенники, которые разрабатывают схемы выманивания у людей денег на продаже средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили на странице Киберполиции в Facebook.

"Они используют интернет-площадки для продажи несуществующих масок, дезинфекторов и других средств индивидуальной защиты", - сообщили правоохранители.

Покупатель связывается с продавцом для заказа товара, оплачивает его стоимость по сказанным ему реквизитам, после чего продавец исчезает, не прислав заказ.

Правоохранители призвали покупать медицинские товары только в сертифицированных местах и проверять продавцов на сервисе "Стоп фрауд" на сайте Киберполиции.

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Сообщается также, что с начала карантина гражданам начали звонить мошенники, представляющиеся работниками госорганов, чтобы узнать персональные и банковские данные.

Напомним, в Украине раскрыли многомиллионную схему мошенничества на авиаперевозках. Подозреваемые вели противоправную деятельность на территории Киева, Одессы и Николаева.