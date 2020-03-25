Оккупанты за сегодня 7 раз открывали огонь в зоне ООС

От начала 25 марта вооруженные формирования России 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В том числе, применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщили в штабе ООС, огонь велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дважды оккупанты открывали огонь рядом с Авдеевкой - из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Водяным стреляли из минометов калибра 82 мм - выпустили 5 мин, также стреляли из гранатометов разных систем. В районе Красногоровки стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Рядом с Песками стреляли из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Неподалеку Орехового выпустили 3 мины из минометов калибра 120 мм. Рядом с Крымским - 20 мин из минометов 120 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военных Объединенных сил нет. Подразделения использовали огневые методы и дали адекватный ответ вооруженным формированиям России", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что среди личного состава Объединенных сил случаев заболевания коронавирусом нет.

Напомним, за 24 марта российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих ВСУ не было.