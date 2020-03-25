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Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих ВСУ не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": в районе Новоалександровки - из 82-мм минометов - 4 мины; рядом с Крымским - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошкиського - из 82-мм минометов - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Травневое - две мины из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета.

"Подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации противника ответным огнем", - отметили в штабе.

Кроме этого, боевики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины.

С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки - из автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Напомним, ранее в зоне ООС оккупанты из ПТРК обстреляли машину, которая перевозила продукты питания.

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