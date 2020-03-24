Против частной клиники, которая скрыла положительный результат на коронавирус, открыли уголовное дело

Правоохранители в Киеве открыли уголовное производство против частной клиники, которая при получении положительного результата на коронавирус не сообщила об этом в соответствующие государственные учреждения.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что во время мониторинга сети сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на выявление коронавирусной инфекции.

"Однако о проведении данной манипуляции и получения положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и проводят необходимые следственные действия. В частности, полицейские направили запросы на получение информации в Киевскую городскую госадминистрацию, Министерство здравоохранения и частную клинику, а также направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в СМИ появилась информация, что частная клиника Eurolab бизнесмена Андрея Пальчевского могла скрыть от санитарных служб информацию как минимум о четырех положительных результатах тестов на коронавирус.

Минздрав пригрозил частным лабораториям лишением лицензий за сокрытие случаев COVID-19. Они обязаны передавать первые 5 положительных и 10 отрицательных образцов для подтверждения в национальную лабораторию.