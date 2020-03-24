​"Укрзализныця" назначила еще два поезда для эвакуации украинцев из Польши

"Укрзализныця" назначила еще два поезда "Перемышль - Киев" для эвакуации украинцев из Польши 25 марта.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"Первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. По время рейса из Польши поезд сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17. Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта", - говорится в сообщении.

Из Киева поезда поедут без пассажиров.

Билеты можно купить только онлайн при помощи онлайн-системы booking.uz.gov.ua.

"Бригада стюардов, которая будет работать на рейсах, будет обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции", - сообщили в "УЗ".

Напомним, 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на две недели для предотвращения распространения коронавируса.

20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов Интерсити+ из Перемышля в Киев, а 21 марта - еще два. Семерых пассажиров пяти спецпоездов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

23 марта "Укрзализныця" назначила восьмой "эвакуационный" поезд из Перемышля.