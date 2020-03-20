Первый поезд прибыл после 4-х утра, сообщили в пресс-службе ГПСУ. На нем приехали более 750 украинцев и один иностранец с видом на жительство.
"Всем пассажирам мерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий", - сообщили в Госпогранслужбе.
Напомним, 18 марта "Укрзализныця" заявила о готовности вывезти украинцев из Польши на поездах "Интерсити". 19 марта для этого назначили три поезда класса "Интерсити+".