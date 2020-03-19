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Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом Актуально

Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19.

Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного Фонда, компаний ДТЭК и Метинвест, ФК «Шахтер» и всех активов SCM - для помощи Украине.

«Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам», - сказал Ринат Ахметов.

По личному решению Учредителя Фонд Рината Ахметова для всей страны закупит ещё 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В самые короткие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины. Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов ИВЛ, необходимые для спасения жизней людей, и другое оборудование.

«Мы не будем стоять в стороне – мы помогали, помогаем и будем помогать. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране. Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят», - подчеркнул Ринат Ахметов.

Фонд Рината Ахметова всегда первым приходит на помощь Украине. Когда весь мир и наша страна столкнулись с угрозой распространения коронавируса, по личному решению Учредителя Фонд первым в стране отреагировал на опасность эпидемии.

Ранее, по личному решению Рината Ахметова уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений коронавируса высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства и другое оборудование.

Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, защитные маски, очки.

Кроме того, Фонд Рината Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 000 экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

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