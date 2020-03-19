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Министр обороны и начальник Генштаба посетили передовые позиции ООС

Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Таран и начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак совершили двухдневную поездку в район проведения ООС на востоке Украины, в частности, ознакомились с ситуацией на участках, где было разведение сил и средств. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны. 

Фото: Минобороны

"На командных пунктах и передовых позициях подразделений Объединенных сил министр обороны и начальник Генштаба обсудили вопросы эффективного противодействия вооруженным провокациям противника и внедрение новейшего боевого опыта в войсках, а также ознакомились с ситуацией по безопасности на участках, где проведены мероприятия по разведению сил и средств", - сказано в сообщении.

Фото: Минобороны

Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения, где враг в последнее время проявляет наибольшую активность. Министр заверил, что результаты визита рабочей группы оборонного ведомства в районы проведения ООС будут тщательно проанализированы и будут приняты соответствующие решения.

Фото: Минобороны

Кроме того, Таран и Хомчак во время поездки осмотрели военные инфраструктурные объекты, которые уже созданы, а также те, которые находятся в состоянии строительства или на стадии подготовки проектной документации: полевые лагеря, военные городки для частей и подразделений, местом дислокации которых определены Донецкая и Луганская области. Министр обороны и начальник Генштаба ВСУ, пребывая на объектах, оценили преимущества и возможные недостатки предложенных решений, обсудили варианты по размещению войск в пунктах постоянной дислокации и решение социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.

Напомним, ранее новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО является пока недостижимой целью в ближайшее время. Главной задачей Минобороны должна быть максимальная способность ВСУ взаимодействовать с силами НАТО.

18 марта Генштаб сообщал, что случаев заражения коронавирусом в ВСУ нет.

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