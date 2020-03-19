Киевским медикам выделили 39 новых "скорых" и две экспресс-лаборатории по диагностике COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о передаче столичным медикам 39 новых спецавтомобилей скорой помощи, а также две экспресс-лаборатории для диагностики заболевания COVID-19. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

"Сегодня мы передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и им.Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9", - отметил Кличко.

Он добавил, что эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99%. Эти передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

Отмечается, что лаборатории iPonatic применяют в 12 странах мира для диагностики на коронавируса, в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает их получения в течение двух ближайших недель.

В спецавто "скорых" установлены аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов. Также установлено диагностическое оборудование, которое еще во время транспортировки пациента, поможет установить предварительный диагноз и передать его врачам медицинского учреждения, куда доставляют больного. Все авто оснащены системами стабилизации, чтобы во время движения и врачи, и пациенты чувствовали себя комфортно и осуществляли необходимые манипуляции.

"Мы постоянно обновляем парк спецмашина экстренной медицины столицы. На сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения - одна карета скорой помощи на 10 000 жителей", - добавил Кличко.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, два из которых летальные.

На территории страны действует карантин. Закрыты все заведения общественного питания и магазины, кроме продуктовых и аптек. Остановлено метро, прекращено международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Вокзалы закрыты. Контрольно-пропускные пункты на границе Украины работают только на пропуск наших граждан и тех, у кого есть вид на жительство в стране.