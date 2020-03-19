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В Иране смерти от коронавируса фиксируют каждые 10 минут, - Минздрав

Каждый час в Иране фиксируют 50 новых заражений. 

В Иране смерти от коронавируса фиксируют каждые 10 минут, - Минздрав
Фото: EPA/UPG

Коронавирусная болезнь убивает одного иранца каждые десять минут. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Ирана Киянуша Джаханпура.

"По последним данным, каждые десять минут один человек умирает. Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Новруза (персидский Новый год)", - заявили в иранском Минздраве.

Кроме того, по данным Минздрава Ирана, каждый час коронавирусом заражаются 50 граждан страны.

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 8810 смертей и 84 114 выздоровевших. 

В Украине было зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, два из которых летальные. 

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