В мире от коронавируса вылечились более 84 тысяч человек

По состоянию на утро 19 марта зарегистрировано 218 815 случаев заражения.

По состоянию на утро 19 марта в мире зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 8810 смертей и 84 114 выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев.

В Италии количество заболевших возросло до 35 713 человек (вылечились4025 ) , в Иране -17361 (5389), Испании – 14 769 (1081 ) и 12 327 заражений в Германии (105выздоровевших).

Лидером по количеству зафиксированных новых случаев заражения за сутки стала Италия - 4207 человек. В Иране за это время обнаружили 1192 случая заражения, в Германии - 3070, Испании - 2162, Франции - 1369, США - 1365.

Напомним, по состоянию на 22:00 18 марта в Украине было зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции.