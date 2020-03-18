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Польша анонсировала 212 млрд злотых помощи экономике и бизнесу

Государство будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений.

Польша анонсировала 212 млрд злотых помощи экономике и бизнесу
Фото: telegraf.com.ua

Польское правительство анонсировало большой пакет помощи экономике и предпринимателям в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает TVP.info.

В среду в польском правительстве состоялось заседание, посвященное пакету помощи экономике в связи с негативными последствиями эпидемии коронавируса. На нем было принято решение о создании проекта под названием "Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2".

Как подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий, в настоящее время правительство и госучреждения должны заботиться не только о здоровье граждан, но и об экономике, которая в связи с эпидемией коронавируса "очень сильно пострадает".

Премьер добавил, что ориентировочная стоимость пакета, состоящего из пяти направлений, - около 212 млрд злотых ($52 млрд). Эти направления включают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и госинвестиции.

Государство будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты по социальному страхованию.

Напомним, с 13 марта Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.

12 марта в Польше зафиксировали первую смерть от коронавируса - скончалась 57-летняя женщина с тяжелой пневмонией.

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