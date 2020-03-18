Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом

Столкнувшись с пандемией коронавируса , Великобритания пошла иным путем, нежели другие страны, не поместив всю страну сразу на карантин. Лишь постепенно британские власти пришли к решению закрыть заведения культуры, университеты и отменить спортивные мероприятия. Все внимание акцентировано на тяжелобольных из-за острой нехватки больничных мест по стране.

Фото: EPA/UPG

Официальные трения

Долгое время не было вменяемой публичной реакции от Вестминстера по поводу мер борьбы с болезнью. Согласно плану, обнародованному 3 марта, действия власти делились на три фазы: сдерживание, задержка, уменьшение, не считая исследования в течении всего периода.

Вначале важно было изолировать первые очаги заболевания, а также создать экспертную группу для обеспечения населения медикаментами. Вторая фаза, в которой сейчас находится Великобритания, заключается в том, чтобы обеспечить медленное распространение вируса за счет самоизоляции больных с минимальными симптомами, ограничить массовые скопления людей, закрыть учебные заведения и перевести работу в удаленный режим. И заключительный период – лечение самых запущенных случаев при помощи уменьшения влияния вируса на общество с использованием всех человеческих ресурсов медперсонала, включая пенсионеров.

Фото: EPA/UPG

За то, что люди старше 70 лет отказываются от медицинского обследования или домашнего карантина, предусмотрен штраф в тысячу фунтов. Полиции Англии и Уэльса уже расширили полномочия, разрешив “умной силой” задерживать людей, которые могут заразить остальных коронавирусом.

Профессор Кароль Сикора, который попадает в категорию 70 +, считает, что “социальная изоляция является проблемой среди населения Британии. Многие уже достаточно изолированы. Это разрушит их существующую социальную сеть, которой может быть паб, магазины, закусочная”. Поэтому многие люди пожилого возраста против такой политики британской власти.

Состоянием на утро 18 марта 72 человека в Британии умерло от коронавируса, а всего зафиксировано 1960 случаев позитивного результата на вирус-тест, хотя действительное число заболевших может составлять от 35 до 50 тысяч. Из числа заболевших 65 выздоровели. 50 442 человека уже протестировано на коронавирус в британских больницах.

На пресс-конференции 16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что следует избегать публичных мест - таких как пабы, клубы и театры. Рекомендуется работать по возможности из дому, отменить все домашние визиты к родственникам и друзьям, обращаться за помощью к системе здравоохранения лишь в крайней надобности, получив нужные консультации онлайн. На следующих выходных наиболее тяжелобольных следует “изолировать от социальных контактов приблизительно на 12 недель”.

Фото: EPA/UPG

Главный медицинский советник, профессор Крис Витти, акцентировал: “Самые уязвимые группы – беременные, граждане старше 70 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Этим категориям людей следует минимизировать социальные контакты, которые и без того пагубно повлияют на их состояние здоровья”. 19 марта на рассмотрение парламента будет вынесен законопроект о борьбе с коронавирусом.

Министр иностранных дел Доминик Рааб рекомендовал британским гражданам удержаться на месяц от поездок по миру, учитывая закрытие границ со стороны других стран. Обнаружив коронавирус у гражданки Великобритании иранского происхождения Назанин Загхари-Ретклифф, ее временно выпустили из тюрьмы в Тегеране, оставив у родителей под домашний арест. Её муж, Ричард Ретклифф, пожелал Борису Джонсону и Доминику Раабу “быть смелыми” с Ираном в вопросе освобождения его жены, благотворительницы, осужденной в 2016 году иранскими властями на пять лет тюрьмы за шпионаж.

Фото: EPA/UPG

Вольная самоизоляция

В целом большинство компаний перешло к работе в онлайн-режиме. Университеты отменили экзамены, не работают спортивные учреждения, клубы, рестораны. С 18 марта и вплоть до конца апреля отменены конные бега. Туристическая сеть “Центральные Парки” заявила о закрытии своих заведений на территории Великобритании с 20 марта по 16 апреля.

Последними заведениями культуры Великобритании, которые закрылись, стали Британский музей и Королевский Альберт-холл – не считая всех остальных театров, кинотеатров и музеев. Но из любого правила всегда найдется исключение: независимая площадка Лонсдейл Альгамбра с городка Пенрит решила не прерывать кинопоказы. Это вызвало бум критики в соцсетях, так как, не объявив о шатдауне, бизнес не сможет потом требовать страховую компенсацию. В таких условиях даже премьеру нового фильма бондианы “Не время умирать” перенесли на ноябрь.

Фото: EPA/UPG

Но как и ранее работают школы, и это вызвало серьезную волну недовольства со стороны родителей, которые забирают своих детей с учебы, не желая подвергать риску их здоровье. Хотя в некоторых школах меряют температуру перед уроками для того, чтобы определить, нужно им оставаться учиться или нет.

Что касается вузов, то среди первых, кто перешел на онлайн-обучение, отменив экзамены, стали Университет Колледж Лондона, Лондонская Школа Экономики, Дархемский университет. Студенты подписывали петиции, чтобы переход в онлайн произошел намного быстрее, чем начальство решиться на это. Вышла неразбериха, когда официальные власти оставили университеты открытыми, а студенты при этом самостоятельно принимали решение о самоизоляции. Кстати, были случаи, когда студенческие общежития вообще закрывали. Именно поэтому многие иностранные студенты покидают Великобританию, надеясь, что дома их ожидает лучшая участь.

Королева Елизавета II 19 марта переедет со своей резиденции Букингемского дворца в Виндзорский замок на неделю раньше, нежели обычно.

Фото: EPA/UPG

Что касается транспорта, то лондонское метро опустело, так как многие люди стали работать дома. Мэр Лондона Садик Хан сказал, что к выходным будет существенно сокращено хождение общественного транспорта. Отменены массовые мероприятия на Трафальгарской площади до решения Кабинета о публичных празднованиях.

Важным борцом против коронавируса являются таксисты, так как удаленный режим работы лишает их возможности заработка. Но смекалистые водители придумывают новые уловки, дабы завлечь клиентов на свою сторону и заработать себе на жизнь. Нуар Такси в Лондоне считается теперь одним с самых безопасных видов транспорта в городе, так как водители проводят дезинфекцию машины и ополаскивают руки, выполнив каждый заказ. Оплата проводится картой, а пассажирское сидение тоже подвергается обработке.

Довольно курьёзным моментом можно назвать призыв британских медиков и представителей сетей водоснабжения к англичанам - не выбрасывать влажные салфетки, газеты и бумажные полотенца в унитаз, не смывать их. Британцы, как пишет The Guardian, стали массово закупать туалетную бумагу, скупать её на аукционах. Однако есть один интересный момент: они её экономят и не используют по назначению. Из-за чего коммунальные власти их призвали действовать цивилизованно, не забивая трубы и не ухудшая экологическую ситуацию. Они боятся, что после такого попросту не будет ни финансовой, ни инфраструктурной возможности очистить канализационную систему.

Фото: EPA/UPG

В то же время жители Королевства через группы в социальных сетях налаживают волонтерство, обсуждают на форумах способы, как уберечь себя от болезни, делятся полезными советами.

Дела финансовые

Казначей правительства Риши Сунак заявил о предоставлении доступных кредитов для бизнеса в размере 330 млрд фунтов – что составляет 15% британского ВВП. Это в придачу к 20 млрд финансовой помощи в других формах и трёхмесячному ипотечному отпуску. Деньги от государства выделяются для оплаты аренды и выплаты зарплаты сотрудникам компаний.

Серьезные потери уже несут британские авиакомпании, которые существенно сократили свою деятельность. EasyJet, RyanAir, British Airways отменили 75 % своих рейсов, а Virgin Atlantic отправил персонал на восемь недель в неоплачиваемый отпуск. Центр Авиации прогнозирует при сохранении текущей ситуации банкротство большинства авиакомпаний уже к концу мая – если, конечно, вовремя не привлечь капиталовложения со стороны государства.

Фото: avianews.com

В Шотландии с 16 марта, согласно заявлению первого министра Николы Стерджен, отменяются все публичные мероприятия, которые собирают более 500 человек. Под угрозой отмены августовский фестиваль Фриндж в Эдинбурге – куда в прошлом году было продано 3 миллиона билетов! Сейчас организаторы фестиваля утверждают, что об отмене ивента пока никто конкретно не говорит.

В британских супермаркетах скупают все, начиная от туалетной бумаги и санитайзеров до парацетамола с чаем. Tesco ввел ограничения на некоторые товары – можно купить не более пяти наименований антибактериальных гелей, консервов, салфеток, спреев. Видя это, руководство Британского Консорциума Ритейла в лице Хелен Дикинсон договорилось о поставках между розничными продавцами продуктов, чтобы заверить клиентов в том, что каждый получит доступ к продуктам.

Нехватка медперсонала

Сейчас в Британии насчитывается 4-5 тысяч коек интенсивной терапии. Этого, понятное дело, недостаточно, и представители Национальной системы здравоохранения заявляют об увеличении количества мест до 12 тысяч за счет использования аппаратов искусственной вентиляции легких от Министерства обороны, частных компаний, а также привлечения аппаратов, предназначенных для хирургических операций.

С начала эпидемии весь медперсонал переведен на усиленный рабочий график. Обычные операции отменены на три месяца, начиная с середины апреля. Пациентов с коронавирусом размещают отдельно от остальных, а всех с симптомами, похожими на грипп, тестируют на наличие коронавируса. Тем, у кого относительно легкие симптомы – непроходящий кашель или высокая температура (37,8), – рекомендуют оставаться дома. При этом обращаться в службу 111 следует только будучи обеспокоенным за свое состояние здоровья.

Фото: EPA/UPG

Представители скорой помощи утверждают, что их не всегда предупреждают о пациентах с коронавирусом. Об этом сообщили сотрудники экипажей в Восточно-Английском трастовом фонде скорой помощи (EEAST) в письме к своему начальству, где потребовали исправить “отсутствие адекватной подготовки”, проводить больше тренингов по работе в масках, перчатках и защитных халатах.

Для усиления борьбы с коронавирусом планируется привлечь 11 200 тренированных сотрудников Оборонной Медицинской Службы. Военные медики на прошлой неделе были вызваны с учений в Центрально-Восточной Европе обратно в Британию, чтобы быть готовыми внедриться в структуры Национальной Службы Здравоохранения (“Операция Широкое Распространение”). Впрочем, пока официального запроса военным о помощи со стороны лечебных заведений не поступало.

Как видим, Великобритания ушла от традиционного пути закрытия госучреждений на карантин, получив ситуацию некоего контролируемого хаоса, где от человеческого фактора зависит очень многое.