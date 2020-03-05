Британская авиакомпания Flybe стала первой жертвой коронавируса в авиации

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe 5 марта прекратила все полеты из-за финансовых проблем.

Как сообщает BBC, перевозчик сообщил, что отчасти причиной банкротства стало негативное влияние вспышки коронавируса на спрос в авиаперевозках. На сайте компании пассажиров просят не приезжать в аэропорт, если они не купили билеты на другие рейсы.

Глава Flybe Марк Андерсон заявил, что ему очень жаль из-за сложившейся ситуации. В письме сотрудникам авиакомпании он отметил, что все приложенные усилия по спасению оказались безрезультатными. "Мы не смогли найти реальное решение", - признал он.

Уход Flybe с рынка приведет к ухудшению транспортной доступности регионов Великобритании. Например, в Саутгептоне авиаперевозчик выполнял 90% всех рейсов.

Финансовые трудности у авиакомпании возникли несколько лет назал, и в начале 2019 году ее купил консорциум, в который входила Virgin Atlantic. По данным компании, продление полетов Flybe на год обошлось инвесторам в 135 млн фунтов стерлингов. В январе 2020 года новые собственники влили в авиакомпанию 30 млн фунтов стерлингов, но не дождались помощи от правительства Великобритании, на которую рассчитывала..

В 2019 году Flybe перевезла 8 млн пассажиров. В качестве хабов она использовала второстепенные аэропорты Бирмингем, Манчестер и Эксетер и летала преимущественно на 78-местных региональных турбовинтовых самолетах Bombardier Q400.

Напомним, что Flybe стала третьей крупной авиакомпанией, которая прекратила полеты за последнее время после турецкой Atlasglobal и итальянской Air Italy.