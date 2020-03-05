Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Британская авиакомпания Flybe стала первой жертвой коронавируса в авиации

Финансовые проблемы перевозчика усугубила вспышка болезни.

Британская авиакомпания Flybe стала первой жертвой коронавируса в авиации
Фото: EPA/UPG

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe 5 марта прекратила все полеты из-за финансовых проблем.

Как сообщает BBC, перевозчик сообщил, что отчасти причиной банкротства стало негативное влияние вспышки коронавируса на спрос в авиаперевозках. На сайте компании пассажиров просят не приезжать в аэропорт, если они не купили билеты на другие рейсы.

Глава Flybe Марк Андерсон заявил, что ему очень жаль из-за сложившейся ситуации. В письме сотрудникам авиакомпании он отметил, что все приложенные усилия по спасению оказались безрезультатными. "Мы не смогли найти реальное решение", - признал он.

Уход Flybe с рынка приведет к ухудшению транспортной доступности регионов Великобритании. Например, в Саутгептоне авиаперевозчик выполнял 90% всех рейсов.

Финансовые трудности у авиакомпании возникли несколько лет назал, и в начале 2019 году ее купил консорциум, в который входила Virgin Atlantic. По данным компании, продление полетов Flybe на год обошлось инвесторам в 135 млн фунтов стерлингов. В январе 2020 года новые собственники влили в авиакомпанию 30 млн фунтов стерлингов, но не дождались помощи от правительства Великобритании, на которую рассчитывала..

В 2019 году Flybe перевезла 8 млн пассажиров. В качестве хабов она использовала второстепенные аэропорты Бирмингем, Манчестер и Эксетер и летала преимущественно на 78-местных региональных турбовинтовых самолетах Bombardier Q400.

Напомним, что Flybe стала третьей крупной авиакомпанией, которая прекратила полеты за последнее время после турецкой Atlasglobal и итальянской Air Italy.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также