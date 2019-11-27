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Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"

До 21 декабря компания рассчитывает улучшить ситуацию с финансами.

Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"
Фото: avianews.com

Турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее дочернее предприятие Atlasjet Ukraine объявили об остановке полетов с 26 ноября до 21 декабря 2019 года "из-за экономических проблем", сообщает avianews.

За это время компания рассчитывает улучшить ситуацию с финансами, говорится в заявлении авиаперевозчика.

16 декабря Atlasglobal пообещала опубликовать информацию о процедурах возврата и изменения билетов, до этого момента продажа перевозок будет прекращена.

Причиной проблем в авиакомпании назвали трагические события в Турции в 2015-2016 годах, а также падение курса турецкой лиры в 2018 году, подчеркнув, что предпринятые действия позже позволили вернуть компанию в зону прибыльности.

Новым вызовом в Atlasglobal назвали переезд в новый аэропорт Стамбула, что повлекло для нее рост операционных и логистических расходов и не позволило покрывать дальше убытки предыдущих годов.

На сайте подразделения турецкого авиаперевозчика Atlasjet Ukraine, которое выполняло полеты из Одессы в Стамбул, также опубликована информация об остановке полетов с 26 ноября.

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