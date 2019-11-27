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Кабмин уволил президента "Энергоатома"

Недашковский руководил компанией с марта 2014 года.

Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Фото: atom.gov.ua

Кабинет министров в среду уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.

По данным Украинского ядерного общества, с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Недашковский занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

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