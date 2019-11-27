​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза

Цены подскочат до 10 751 грн за тыс куб. м без НДС и тарифов на транспортировку.

Рыночная цена на газ в случае отсутствия транзита может увеличиться в 1,8 раза.

Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту постановления Кабмина, которым планируется ввести фиксированную страховую цену для бытовых потребителей и производителей тепла до конца отопительного сезона.

"По информации НАК «Нафтогаз Украины», в случае отсутствия транзита с 1 января 2020 цены на природный газ могут подскочить до 10 751 грн за тыс куб. м без НДС и тарифов на транспортировку и распределение", - сказано в аргументации Минэнерго.

На декабрь 2019 года цена на газ установлена на уровне 5861 гривна без НДС и тарифов на транспортировку и распределение.

Страховой вариант, который готовят в Кабмине, обеспечит продажу газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 до 1 мая 2020 года.

Целью госрегулирования является обеспечение стабильности и доступности газа в отопительный период в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа украинской газотранспортной системой.

Данное постановление вступает в силу на следующий день после его публикации и действует с 1 января 2020 по 30 апреля 2020.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.