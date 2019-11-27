"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из России

Пока никакие договора на поставку не заключены.

АО "Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тысяч тонн российского угля для обеспечение пассажирских поездов на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Отмечается, что пока никакие договора на поставку угля не заключены.

Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок ProZorro.

Ранее ГосЧС отменила тендер на закупку пожарного самолета за 500 млн гривен из-за ошибки в объявлении.