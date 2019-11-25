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Протестующие пытались прорваться в НБУ

Агрессивных людей остановила полиция.

Протестующие пытались прорваться в НБУ
Фото: facebook.com/stopcor.ua

Участники митинга под Национальным банком Украины в понедельник сделали попытку прорваться в здание.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Агрессивно настроенные молодые люди прорвались в зону холла перед пропускным бюро, полиция препятствовала дальнейшему проникновению в режимный объект", - сказали в центробанке.

Участники акции требуют отставки главы Национального банка Якова Смолия и его первого зама Катерины Рожковой.

По данным УНИАН, на сегодняшнюю акцию приехали представители металлургических предприятий из Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей, в том числе заводов Игоря Коломойского. Среди них – Запорожский завод "Ферросплав", "Никопольский завод", "Марганецкий ГОК", "Покровский ГОК", "Днепроазот", "Днепровский металлургический завод", завод "Днепровская сталь", "Побужский ферроникелевый комбинат".

Напомним, что меньше двух месяцев назад президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук приходили в Национальный банк, чтобы подтвердить гарантии его независимости.

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