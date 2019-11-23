В Колумбии трое людей погибли в результате массовых протестов против правительства страны. Ранения получили 122 демонстранта и 150 сотрудников полиции. Об этом сообщает Немецкая волна.

В столице страны Боготе с пятницы введен комендантский час - запрещено находиться на улице с 21.00 местного времени до 6.00.

Как уточняется в тексте распоряжения, исключение может быть сделано для авиапассажиров, сотрудников аэропорта и пилотов.

Президент Колумбии Иван Дуке в очередном телевизионном обращении призвал к "национальному диалогу" о социальной политике, который позволит "ликвидировать социальные диспропорции".

Сотни демонстрантов тем временем продолжают митинг возле резиденции президента, распевая национальный гимн и гремя сковородами и кастрюлями.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Массовые протесты в Колумбии начались 21 ноября, когда около 200 тысяч человек вышли на улицы в разных городах страны, выражая недовольство политикой консервативного правительства под руководством президента Ивана Дуке. Поводом для этих выступлений стали планы правительства повысить пенсионный возраст и провести реформу рынка труда на фоне экономического кризиса.

Ранее в Боготе на улицы вывели около 20 тысяч полицейских, которые применили слезоточивый газ и световые гранаты против демонстрантов, многие из которых были в масках и кидали в полицейских камнями.