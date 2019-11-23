РФ пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы США на Украину, - NYT

Россия на протяжении нескольких лет вела кампанию, направленную на то, чтобы переложить ответственность за вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году на Украину, сообщила в пятницу, 22 ноября, американская газета The New York Times.

По ее сведениям, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о "вмешательстве" Киева российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь предоставляли их американским политикам и журналистам.

Впоследствии эта подложная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты Трампа в ходе подготовки демократами импичмента, отмечается далее в материале.

В частности, о доказательствах украинского вмешательства в выборы США ранее заявлял адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

В материале говорится, что ранее бывший советник Трампа по России Фиона Хилл подвергла критике республиканцев за распространение "вымышленного нарратива", что не Москва, а Киев вмешивался в ход американских выборов.

Выступая 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей с показаниями в рамках процедуры подготовки импичмента Трампу, Хилл заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля.

Хилл также указала, что распространение ложной информации произошло, по всей вероятности, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.

Кроме того, издание со ссылкой на трех должностных лиц США пишет, что представители американских спецслужб уведомили сенаторов и их помощников о длившейся несколько лет кампании Москвы по фальсификации доказательств взлома Украиной серверов Демократической партии в 2016 году.

По данным газеты, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в том числе растущим способностям более тщательно скрывать проведение подобных операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.

Напомним, в США продолжается расследование относительно импичмента Трампа. Критики считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и угрожал приостановить финансовую помощь Украине, если киевские власти не объявят о проведении расследования против его политического противника Джо Байдена.