Премьеру Израиля предъявили обвинения в коррупции (обновлено)

Генеральный прокурор Израиля предъявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции по трем разным делам.

Как отмечает Israelinfo, впервые в истории государства Израиль действующий глава правительства обвинен в получении взяток.

Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам израильский премьер ранее называл эти обвинения безосновательными.

В первом случае Нетаньяху якобы попросил издателя национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" ("Последние новости") освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе - в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты.

Полиция полагает, что обвинения по этому делу следует предъявить и редактору "Едиот ахронот" Арнону Мозесу, пишет ВВС.

Во втором случае Нетаньяху, занимающего пост премьер-министра с 2009 года, подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более 280 тысяч долларов) - от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников.

Как сообщает Jerusalem Post, в числе подарков были сигары и шампанское - таким образом Милчен "расплатился" за помощь в получении американской визы.

Арнон Милчен выступал продюсером в десятках голливудских фильмов, в числе которых - "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая", "Бердмэн" и "Выживший". По мнению полицейских, ему также нужно предъявить обвинения в коррупции.

Как утверждается в официальном заявлении полиции, после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый "закон Милчена", который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы. В итоге принятию этого документа помешало министерство финансов.

Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Как сообщал в декабре прошлого года израильский Channel 10, Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки премьер-министру и его жене Саре.

Обновление. Премьер Израиля заявил о преследованиях со стороны следователей.

По словам Биньямина Нетаньяху, обвинения в коррупции против него равносильны перевороту, передает Reuters.

В телевизионном выступлении вскоре после того, как генеральный прокурор Израиля предъявил ему обвинение во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, 70-летний Нетаньяху заявил, что расследование в отношении него предвзятым. Он отрицает все правонарушения.

Напомним, израильская полиция неоднократно рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции.

В июне 2018 года супруге Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничестве. Сторона обвинения считает, что она неправомерно тратила бюджетные деньги.