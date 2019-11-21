В США палата представителей одобрила законопроекты о поддержке протестующих в Гонконге

Если Трамп не подпишет законопроекты, за них проголосуют второй раз.

Нижняя палата американского парламента - практические единогласно одобрила принятые ранее в Сенате законопроекты, о поддержке протестующих в Гонконге, который является автономным регионом Китая. Об этом пишет агентство Reuters.

Первый законопроект обязывает Госсекретаря Майка Помпео раз в год подтверждать, что в Гонконге сохраняется достаточный уровень автономии, чтобы США оказывали ему особый торговый статус. Чиновники, ответственные за нарушение прав человека в Гонконге, будут подпадать под санкции.

За это проголосовало 417 конгрессменов и лишь один был против.

Второй законопроект запрещает полиции Гонконга продажу некоторых средств для сдерживания толпы. Например, слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры. Проект поддержало 417 конгрессменов, ни один не проголосовал против.

Чтобы законопроекты вступили в силу, их еще должен подписать президент США. Агентство предполагает, что даже вето Трампа можно будет преодолеть, если в обеих палатах Конгресса проведут повторное голосование.

Китай осудил решение американского парламента и предупредил о принятии спецмаер в целях защиты своего суверенитета и безопасности.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются уже двадцать пятую неделю. 11 ноября сообщалось, что полиция применяла против демонстрантов боевое оружие.