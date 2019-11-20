Франция предлагает принимать страны в Евросоюз по новой процедуре, - Politico

Париж предлагает сделать этот процесс поэтапным и предоставить ЕС право в любой момент прекратить переговоры о вступлении.

Франция направила другим членам Европейского Союза свои предложения по изменению процедуры принятия новых стран в ЕС.

Об этом пишет издание Politico.

Так, вместо одновременного Париж предлагает сделать этот процесс поэтапным (всего семь этапов). Также предлагается предоставить Евросоюзу право в любой момент прекратить переговоры о вступлении, если страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

Сейчас процесс вступления в ЕС для страны-кандидата разделен на 35 тематических блоков - от стандартов продуктов питания до вопросов внешней политики и безопасности. Франция же предлагает сделать этот процесс поэтапным, каждый из этапов при этом будет сопровождаться отдельными переговорами.

Как отмечает издание, "представленные Францией предложения выглядят для как попытка Парижа оправдать свое решение о блокировании начала переговоров о вступлении в ЕС для Албании и Северной Македонии". Оно было объявлено на последнем саммите ЕС 17 октября.

По ныне существующим правилам процедура вступления в ЕС происходит таким образом: сначала страна-кандидат подает заявку стране, председательствующей в ЕС; затем -передает ее Европейской комиссии, на основе оценки которой Совет ЕС определяет, можно ли предоставить стране статус кандидата. Затем начинается процесс переговоров, в ходе которого страна-кандидат постепенно внедряет свод законов и положений Евросоюза.

Далее Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент должны составить и утвердить соглашение о вступлении этой страны в ЕС. Соглашение должно быть ратифицировано всеми странами-членами ЕС и страной-кандидатом.

Напомним, с 1 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС в полном объеме. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации СА должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

В 2017 году Украина выполнила лишь 41% от запланированного по имплементации СА с ЕС. В феврале 2018 года глава представительства ЕС в Украине Хбюг Мингарелли заявлял, что за четыре года украинская власть сделали значительные шаги для модернизации страны и назвал идиотами тех, что не замечает реформ в Украине.

Киев хочет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации или же, по словам представителей украинской власти, "модернизировать" его. Как объяснял торговый представитель Украины Тарас Качка, поскольку о соглашении договаривались еще десять лет назад, а подписали в 2014 году, то его необходимо "приспособить к новым обстоятельствам". Начать обсуждение пересмотра соглашения в торговых вопросах представители Украины планируют уже во второй половине ноября.