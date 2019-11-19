Украина подписала договор о покупке у Франции 20 патрульных катеров

Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Украина подписала соглашение с Францией о покупке 20-ти 32-метровых патрульных катеров компании ОСЕА для усиления системы морской охраны и безопасности границ.

Межправительственное рамочное соглашение подписали 19 ноября министры внутренних дел двух стран Арсен Аваков и Кристоф Кастанер во время выставки Milipol 2019 в Париже, сообщается на сайте МВД. После ратификации договора Верховной Радой будет подписан технический контракт.

По словам Авакова, предложение компании ОСЕА была наиболее экономически выгодным для Украины, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию 25% производства в Украине.

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине... ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этого контракта мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", - отметил глава МВД.

"Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать", - добавляет замминистра внутренних дел Сергей Гончаров.

Аваков уточнил, что стоимость сделки - 136 млн евро. 15% Украина заплатит сразу из государственного бюджета, а 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. "Контракт включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание", - добавил министр.

Фото: Пресс-служба МВД

Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году. Суда будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны - Одессе, Мариуполе, Бердянске, Измаиле и Килии.

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с французской Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.