Количество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четверть

В авариях получили травмы 1,36 тыс. человек, 78 человек погибли.

Количество ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения за январь-октябрь 2019 года увеличилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,004 тыс. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Отмечается, что в результате таких ДТП 1,36 тыс. человек получили травмы, 78 человек погибли.

Между тем, по данным центра, в целом 2018 год количество погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составило 87 человек.

Напомним, 8 ноября на Борщаговке пьяный водитель устроил ДТП с 9 автомобилями. После аварии водитель попытался скрыться. Его задержали местные жители. Кроме того, при осмотре салона его автомобиля, правоохранители обнаружили наркотики.