Охранника Яроша снова посадили в штрафной изолятор колонии РФ

Украинского политзаключенного Александра Шумкова, приговоренного в РФ к четырем годам колонии общего режима по делу "Правого сектора", посадили в штрафной изолятор. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на тетю политзаключенного Людмилу Шумкову.

"Александр находится в ШИЗО, ему назначили очередное "наказание" на 12 суток. Считаем, что это месть за оспаривания предыдущего незаконного содержания 39 суток в ШИЗО", - сообщила Шумкова.

Она отметила, что 15 ноября Александра Шумкова смог посетить представитель консульского отдела Посольства Украины в РФ.

По ее словам, после обращения Шумкова в суд с требованием признания незаконным наказание в ШИЗО 39 суток подряд, за сентябрь-октябрь администрация учреждения ему вынесла 16 устных выговоров.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в РФ 6 сентября 2017 года.

Шумкову инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша. Верховный суд России запретил деятельность движения в стране только 17 ноября 2014-го.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к четырем годам общего режима.

23 мая 2018 года он уже объявлял голодовку в честь дня Героев Украины и в поддержку всех политических заключенных.

14 октября этого года Шумков снова объявлял голодовку и прекратил ее 15 ноября из-за угрозы принудительного питания.